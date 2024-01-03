Масована атака РФ 2 січня: одна з ракет попала в лікарню, де проходять реабілітацію військові

Російська ракета не вибухнула, однак її бойова частина застрягла у підлозі першого поверху медичного закладу.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

Зазначається, що вранці 2 січня командувач Медичних сил ЗС України генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук отримав доповідь, що під час ворожої атаки на столицю частина збитої ракети влучила в одну з лікарень, де проходять реабілітацію поранені та травмовані українські захисники. Командувач, разом з оперативною групою одразу ж прибув на місце події.

Як з’ясувалось, частина будівлі зазнала пошкодження. Уламок російської ракети, на щастя, не вибухнув. Ніхто з пацієнтів та персоналу не постраждав. Втім, одна частина, яка застрягла в підлозі першого поверху, мала бойову частину.

Таким чином, командування вирішило евакуювати тяжкопоранених пацієнтів до іншого лікувального закладу. Решту пацієнтів переведено в безпечні місця на території лікувального закладу та забезпечено доглядом.

Сапери вилучили бойову частину російської ракети. З території медзакладу забрали усі інші великі уламки. Пошкоджений дах будівлі закрили спеціальним наметом.

Реабілітаційний центр, який зазнав пошкоджень від уламків ворожої ракети, вже працює у штатному режимі.

Раніше повідомлялось, що уламки ворожої ракети пошкодили квартиру народної депутатки.