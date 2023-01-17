На Банковой удовлетворили заявление Арестовича об отставке

17.01.2023 15:42

Укринформ

В Офисе Президента удовлетворили заявление об отставке Алексея Арестовича с должности внештатного советника ОП.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Офиса главы государства.

Также эту информацию подтвердил и Арестович в комментариях к сообщению в Фейсбуке об отставке.

Как сообщалось, ранее Алексей Арестович написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности советника Офиса Президента (вне штата).

14 января российские войска нанесли ракетный удар по Днипру. российская ракета Х-22 попала в жилую многоэтажку, погибло 44 человека.

В тот же день Арестович на Ютуб-канале российского юриста Марка Фейгина заявил, что эту ракету якобы сбила украинская ПВО.

В воздушных силах ВСУ фактически опровергли его слова, заявив, что не имеют огневых средств, способных сбивать тип ракет, одна из которых попала в многоэтажку в Днипре.

Слова советника ОП подхватили российские пропагандисты и официальные должностные лица в кремле, в частности представитель президента рф дмитрий песков. Это вызвало возмущение в украинском обществе.

Комментируя в своем посте в Фейсбуке эту ситуацию 14 января, Арестович призвал украинцев "быть умнее": мол, никто не обвинит Украину.

15 января Арестович подробнее разъяснил свою позицию. Он заявил, что на момент эфира "был уставший", ведь ему якобы приходится обрабатывать очень много информации, и рассказал, что услышал версию о сбитии ракеты от знакомого — бывшего бойца сил ПВО из Днипра. Он подчеркнул, что это была лишь версия.

По материалам: Укринформ