Дуда обсудил с чиновниками и силовиками дальнейшую поддержку Украины

10.01.2023 00:12

Укринформ

В Бюро национальной безопасности Польши (BBN) состоялось совещание с участием первых лиц государства, рассматривался вопрос дальнейшей поддержки Украины.

Об этом сообщил после встречи глава BBN Яцек Севера, передает Укринформ со ссылкой на сообщение в Твиттере канцелярии президента Польши.

Как отметил Севера, встреча касалась ситуации безопасности и политики Польши в контексте войны на территории Украины.

W @BBN_PL rozpoczęło się spotkanie Prezydenta @AndrzejDuda z Premierem @MorawieckiM oraz szefami @MON_GOV_PL, @MSWiA_GOV_PL, BBN oraz szefami służb specjalnych. Omawiana jest sytuacja bezpieczeństwa i polityka sojusznicza związana z wojną na Ukrainie. pic.twitter.com/CA1ou9QaBs

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 9, 2023

"В ходе этой встречи были обсуждены все мероприятия, которые будут реализоваться в ближайшее время по плану в сфере союзнической политики, в частности, обучение, и ожидаемая позиция Польши относительно ближайшего саммита НАТО", – отметил глава BBN.

Он подчеркнул, что рассматривался вопрос о дальнейшей помощи Украине. В то же время Севера отказался раскрывать детали встречи, заметив, что дальнейшая информация о помощи будет предоставляться в "пределах союзнической политики".

Читайте также: Дуда созывает в Бюро нацбезопасности членов правительства — будут говорить об Украине

Как сообщалось, глава Бюро международной политики при президенте Польши Яцек Кумох заявил, что в рамках широкой международной коалиции страна может передать Украине определенное количество танков Leopard. ВС Польши имеют на вооружении более 240 боевых машин.

Польша приобрела у США 366 танков Abrams, в том числе 250 новых. Согласно контракту, первые 28 новых танков уже поступили в страну.

Читайте также: Польша ожидает создания широкой коалиции, чтобы передать Украине танки Leopard — Моравецкий

Кроме того, в прошлом году Польша подписала с Южной Кореей соглашение о покупке около тысячи танков K2. И в начале декабря прошлого года получила первые десять машин этого типа.

После начала полномасштабной вооруженной агрессии россии Польша передала Украине около 300 танков Т-72 и PT-91.

По материалам: Укринформ