Президент анонсировал новые санкционные списки россиян, оправдывающих государство-террориста
Президент анонсировал новые санкционные списки россиян, оправдывающих государство-террориста
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07.01.2023 20:36
Укринформ
В Украине уже появился первый санкционный список в отношении граждан рф и связанных с ними лиц, которые оправдывают войну с нашим государством или воспевают государство-террориста, и в дальнейшем будут следующие решения по санкциям в отношении этих лиц.
Об этом в своем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент Укринформа.
Он сообщил, что в субботу подписал указы о введении в действие решений СНБО. По его словам, 7 января состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором был утвержден общий план работы СНБО в 2023 году. "Это будет точно не менее мощно, чем в предыдущие годы", — сказал Президент.
"Главный приоритет — это обеспечение нашей независимости, укрепление нашей способности обороняться — всеми шагами, которые необходимы, всеми средствами, которые сработают. И есть промежуточный итог в работе в отношении многих граждан россии и связанных с ней лиц, которые оправдывают войну, помогают ее вести или воспевают государство-террориста. Сегодня есть первый такой санкционный список — будут последующие решения по санкциям против таких лиц", — отметил Зеленский.
Видео: ОПУ
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Президент проинформировал, что все, чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии, будут изолированы от цивилизованного мира.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" о применении персональных санкций к ряду российских актеров и исполнителей.
Фото: ОП
По материалам: Укринформ