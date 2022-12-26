Украина поставит вопрос о пребывании россии в Совбезе ООН

26.12.2022 00:12

Укринформ

Украина в понедельник, 26 декабря, поставит вопрос о дальнейшем пребывании российской федерации в Совете Безопасности ООН.

Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

"Завтра мы официально выступим с такой позицией… У нас вопрос очень простой: а имеет ли право россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ: нет, не имеет ", – подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что западные партнеры уже начинают задаваться вопросом о том, что будет с россией после ее поражения в войне с Украиной, в частности, о ее денуклеаризации, и эта тема больше не табу для западной дипломатии.

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"Люди уже задают вопрос — какой должна стать россия, чтобы она не представляла угрозы миру и безопасности. Какова будет россия с точки зрения географии, с точки зрения армии, с точки зрения владения ядерным оружием", — отметил глава МИД.

Как сообщал Укринформ, президент Европейского Совета Шарль Мишель выступает за разработку механизма, который приведет к приостановлению членства рф в Совете Безопасности ООН из-за его агрессии против Украины.

По материалам: Укринформ