В ОП призывают отказаться от неработающих санкций против Ирана и перейти к более жестким действиям
В ОП призывают отказаться от неработающих санкций против Ирана и перейти к более жестким действиям
24.12.2022 11:23
Укринформ
Советник руководителя Офиса Президент Михаил Подоляк призывает мировое сообщество усилить противодействие Ирану, планирующему увеличить объемы поставок оружия российской федерации, демонстративно унижая институт международных санкций.
Соответствующий призыв он выразил в Твиттере, передает Укринформ.
"Иран, который планирует увеличить объемы оружия для россии, демонстративно унижает институт "международных санкций"… Важно отказаться от концепции "неработающие санкции", "недействующие резолюции ООН", а перейти к более разрушительным инструментам — уничтожение производств и аресты поставщиков…", — подчеркнул Подоляк.
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Как сообщалось, по информации израильской разведки, Иран намерен увеличить поставки оружия в россию.
По материалам: Укринформ