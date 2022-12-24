Политика

В ОП призывают отказаться от неработающих санкций против Ирана и перейти к более жестким действиям

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 декабря, 2022
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В ОП призывают отказаться от неработающих санкций против Ирана и перейти к более жестким действиям

В ОП призывают отказаться от неработающих санкций против Ирана и перейти к более жестким действиям

24.12.2022 11:23

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Укринформ

Советник руководителя Офиса Президент Михаил Подоляк призывает мировое сообщество усилить противодействие Ирану, планирующему увеличить объемы поставок оружия российской федерации, демонстративно унижая институт международных санкций.

Соответствующий призыв он выразил в Твиттере, передает Укринформ.

"Иран, который планирует увеличить объемы оружия для россии, демонстративно унижает институт "международных санкций"… Важно отказаться от концепции "неработающие санкции", "недействующие резолюции ООН", а перейти к более разрушительным инструментам — уничтожение производств и аресты поставщиков…", — подчеркнул Подоляк.

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Как сообщалось, по информации израильской разведки, Иран намерен увеличить поставки оружия в россию.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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