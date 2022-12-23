путина ждет либо Гаага, либо бесславная смерть в бункере – глава СБУ

21.12.2022 12:43

Укринформ

Президента рф владимира путина ждет либо скамья подсудимых в Гааге, либо бесславная смерть где-то в бункере.

Как передает Укринформ, об этом сообщил председатель СБУ Василий Малюк в интервью телеканалу "1+1", передает Укринформ.

"Заигрался, закрался, зазнался — это бункерный дед. Он реально живет в своем болезненном мире, и его постигнет два варианта. Либо скамья подсудимых в Гааге, либо бесславная смерть где-то там в бункере на Алтае. Все", — сказал он.

Малюк подчеркнул: для того, чтобы Гаага стала реальностью, СБУ уже сформировала уникальный сбор доказательств для будущих международных уголовных судов.

Как сообщал Укринформ, Украина выступила с инициативой создания специального трибунала, который привлечет к уголовной ответственности членов совета безопасности россии за совершение преступления агрессии.

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Президент Владимир Зеленский образовал рабочую группу во главе с руководителем своего Офиса Андреем Ермаком, которая будет заниматься проработкой вопроса создания трибунала.

При этом Зеленский настаивает на создании международного спецтрибунала уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.

По материалам: Укринформ