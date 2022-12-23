Евросоюз в ОБСЕ: россии не удастся уничтожить ни Рождество, ни Украину

Евросоюз в ОБСЕ: россии не удастся уничтожить ни Рождество, ни Украину

Заявление

23.12.2022 03:43

Укринформ

россии никогда не удастся уничтожить волю украинского народа жить свободно и независимо и бороться с агрессором до победы.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом говорится в заявлении ЕС, провозглашенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"россия стремится лишить народ Украины празднований в этом году. Но россия должна осознать, что ей не удастся уничтожить ни Рождество, ни Украину. россии никогда не удастся уничтожить волю украинского народа жить свободно и независимо, его решимость бороться с агрессором до победы, его демократическое и процветающее европейское будущее", — подчеркивается в заявлении.

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В Евросоюзе заверили в своей "непреклонной поддержке и солидарности с Украиной" и подчеркнули продолжение предоставления в дальнейшем всей необходимой поддержки правительства Украины и украинского народа.

"Мы будем продолжать это делать и в следующем году. На заседании Европейского совета на прошлой неделе лидеры ЕС дали четко понять, что ЕС и его государства-члены решительно осуждают агрессивную войну россии против Украины. Они подтвердили полную поддержку Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также неотъемлемого права Украины на самооборону от российской агрессии", — отмечается в заявлении.

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В частности, указана готовность ЕС "поддержать инициативу Украины по достижению справедливого мира".

"Мы требуем, чтобы россия немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Кроме того, мы призываем власти беларуси воздержаться от любого дальнейшего участия в незаконной агрессивной войне россии против Украины, а также немедленно прекратить разрешать использование своей территории как плацдарма для атак на Украину, что само по себе является агрессией. беларусь также должна прекратить оказание военной поддержки россии", — заявили в ЕС.

Как сообщалось, массированные российские ракетные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру продолжаются с 10 октября.

По материалам: Укринформ