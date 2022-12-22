Зеленский выступил перед Конгрессом США

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22.12.2022 02:41

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к обоим палатами Конгресса Соединенных Штатов.

Выступление Главы Украинского государства транслировалось, в частности, "Голосом Америки", передает Укринформ.

Как сообщал Укринформ, Зеленский находится с официальным визитом в Соединенных Штатах. Это его первая заграничная поездка с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Фото: Андрей Ермак, Телеграм

По материалам: Укринформ