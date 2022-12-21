На Банковой обсудили украинскую формулу мира с генералами из Норвегии и США

На Банковой обсудили украинскую формулу мира с генералами из Норвегии и США

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21.12.2022 17:50

Укринформ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время встречи с экс-командующим армией Соединенных Штатов Америки в Африке генералом Дэвидом Родригесом, бывшим командующим Вооруженными силами Норвегии генералом Северре Дизеном и региональным директором The Centre for Humanitarian Dialogue (HD) Дэвидом Горманом обсудили пути реализации украинской формулы мира.

Как передает Укринформ, встреча состоялась во вторник, 20 декабря, вечером, сообщается на сайте Президента.

Ермак проинформировал собеседников об украинской формуле мира, которую Президент Владимир Зеленский представил во время онлайн-выступления на саммите G20 в Индонезии.

По словам руководителя Офиса главы государства, "этот документ был разработан на основе норм международного права и Устава ООН. Он состоит из 10 пунктов, выполнение которых приблизит окончание развязанной россией войны".

"Важно, чтобы большинство стран мира поддержало этот мирный план. И важно найти, как заинтересовать другие страны в его реализации на украинских условиях. А наши условия очень просты: мы хотим вернуть все наши территории, оставаться независимыми и быть достаточно сильными, чтобы не давать агрессору возможности для повторного нападения", – отметил Ермак.

Он сообщил, что уже состоялись предварительные переговоры с наибольшими партнерами Украины, которые положительно оценили формулу мира. Также в планах — заручиться поддержкой государств "Большой семерки" и провести саммит во имя мира с участием других стран мира на площадке ООН.

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Руководитель Офиса Президента подчеркнул: "важно, чтобы украинская формула мира была поддержана соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН".

"Необходимо, чтобы мир поддержал этот мирный план – подтвердил, что это не только украинские требования, но и реалистичный план, который соответствует Уставу ООН", – отметил Ермак.

По его словам, "на саммите во имя мира каждая страна сможет выбрать для себя пункты украинской формулы, в реализации которых она сможет проявить свое лидерство".

В частности, в сфере безопасности формула мира предусматривает заключение Киевского договора по безопасности (Kyiv Security Сompact), который должен стать основой новой архитектуры безопасности в Европе и мире.

Ермак также сообщил, что в рамках украинской формулы мира предусмотрено создание при поддержке партнеров Украины международной гуманитарной организации с офисом в Киеве, поскольку Международный комитет Красного Креста с начала полномасштабного вторжения россии не продемонстрировал эффективность ни в одном из вопросов, которые находятся в его компетенции.

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"Ни один представитель МККК не прибыл и не проверил условия содержания в российском плену украинских защитников "Азовстали". Зато представители этой организации посещали раненых российских военных в госпитале в Москве. МККК пять месяцев ждал, пока российский Президент даст разрешение на доступ организации к нашим пленным в Оленовке, которые находятся там почти в условиях концентрационного лагеря. Как такое возможно?" – заявил руководитель Офиса главы государства.

Поэтому, как отметил Ермак, необходимо создать новую организацию, в которую войдут мужественные люди, готовые посещать места содержания пленных и контролировать условия, в которых они находятся.

По его убеждению, важно, чтобы как можно больше стран поняли, что война россии против Украины все изменила, и мир уже не будет таким, как раньше. Поэтому нужно разрабатывать новую гуманитарную, энергетическую политику и политику безопасности.

"Я был бы счастлив начать сотрудничество с вами, учитывая вашу экспертизу, ваш опыт и связи в странах Африки, Азии и Южной Америки, чтобы помочь остановить эту войну и выстроить новую мощную систему безопасности в мире на основе гарантий безопасности для Украины", – отметил Ермак.

Как сообщал Укринформ, Зеленский инициирует созыв Глобального саммита формулы мира, предложенной Украиной, этой зимой.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ