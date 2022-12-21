Депутат призывает начать досудебное расследование по репортажу пропагандистки Панченко

21.12.2022 19:37

Укринформ

Народный депутат Ярослав Юрчишин (парламентская фракция "Голос") обратился к Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре Украины с призывом начать досудебное расследование относительно репортажа из временно оккупированных Донецка и Мариуполя, снятого российской пропагандисткой Панченко.

Об этом парламентарий сообщил в Телеграме, передает Укринформ.

"Отправляю заявления в СБУ и Генпрокуратуру относительно Дианы Панченко. Пропагандистка "русского мира" сняла репортаж из временно оккупированных украинских городов, в котором украинцы из Донецка и разбитого Мариуполя оправдывают российскую агрессию", — отметил Юрчишин.

В этой связи депутат призывает начать досудебное расследование по этому заявлению относительно действий Панченко, в которых усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, Юрчишин просит провести служебное расследование относительно наличия в действиях Панченко признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена) или любого другого уголовного преступления против основ национальной безопасности Украины.

Юрчишин также обратился в СБУ и Генпрокуратуру с требованием предоставить ему подтверждение принятия заявления и его регистрацию, а также выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Депутат выразил надежду на быструю реакцию и последовательные действия украинских правоохранительных органов относительно "любительницы компромиссов с оккупантами".

Согласно части второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, изготовление, распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, начатой в 2014 году, в том числе, путем представления вооруженной агрессии россии против Украины как " внутреннего гражданского конфликта", оправдание, признание правомерной, отрицание временной оккупации части территории Украины, а также глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию российской федерации против Украины, начатую в 2014 году, представителей вооруженных формирований рф, иррегулярных незаконных вооруженных групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых россией, а также представителей оккупационной администрации рф, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных российской федерации самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, наказываются ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Диана Панченко – пророссийская журналистка и телеведущая телеканалов NewsOne, Перший незалежний и Ukrlive. Она неоднократно заявляла, что россияне – "братский народ". Распространяла российскую пропаганду, оправдывала вооруженную агрессию россии против Украины.

В декабре 2022 года Панченко опубликовала фото из временно оккупированного Донецка. Впоследствии она обнародовала видеорепортаж из Донецка и Мариуполя.

По материалам: Укринформ