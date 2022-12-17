Шольц считает, что для завершения войны в Украине с путиным нужно говорить

Шольц считает, что для завершения войны в Украине с путиным нужно говорить

17.12.2022 12:48

Укринформ

Для завершения российской войны в Украине с главой рф путиным нужно говорить.

Об этом немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, передает Укринформ.

Шольц говорит, что все еще хочет сохранить канал связи с кремлем открытым, несмотря на не очень обнадеживающие перспективы успеха.

«Наша цель состоит в том, чтобы россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность», — сказал Шольц, добавив, что для этого «необходимо будет говорить: будет ли это сделано по телефону, видеосвязи или за длинным столом, еще предстоит выяснить».

россия, убежден канцлер, «должна признать, что так дальше продолжаться не может… прекратить войну, вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания».

«путин, прекратите эту войну», — в очередной раз обратился Шольц к российскому президенту.

В то же время он расценил как большую возможность эскалации, учитывая отсутствие успехов российской армии на поле боя.

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Как сообщалось, в начале декабря Шольц позвонил путину впервые с середины сентября и пытался убедить его завершить войну против соседнего государства. После этого Шольц признал, что не почувствовал готовности к настоящим мирным переговорам.

Фото: dpa

По материалам: Укринформ