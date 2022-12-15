Ермак: Переговоры – это последний шаг к миру, а не первый

Ермак: Переговоры – это последний шаг к миру, а не первый

15.12.2022 19:03

Укринформ

Проведение мирных переговоров с россией является последним шагом к миру, а не первым, сначала она должна выполнить другие условия, в частности, озвученные Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G19.

Об этом Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак написал в колонке The Economist.

“Переговоры – это последний шаг к миру, а не первый. Мир – это не просто отсутствие борьбы. Поэтому мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров – это первое, что должно состояться, прежде чем в Украине воцарится мир, является фундаментальной ошибкой”, — считает Ермак.

Как считает руководитель ОП, призвать обе стороны к разговору до того, как россия признает само право Украины на существование как суверенного государства, абсурдно.

"Пока западные страны не создадут эффективных механизмов для сдерживания российских агрессоров, наказания их и не заставят их выполнять свои обязательства в соответствии с международным правом, любые переговоры позволят россии использовать дипломатию как оружие, давая себе перерыв для подготовки к следующему акту агрессии" , – убежден Ермак.

Он напомнил 10 шагов о мире, озвученные Президентом Владимиром Зеленским перед государствами G19.

“Сесть напротив, чтобы подтвердить конец боя, должно быть последним в списке. Есть еще девять вещей, которые должны произойти сначала, и все они базируются на принципах Устава ООН и нормах международного права”, — отметил Ермак.

Среди этих приоритетов он назвал ядерную и продовольственную безопасность, ограничение доходов россии от продажи энергоносителей, усиление противовоздушной и противоракетной обороны критических объектов Украины, экологическая безопасность, освобождение узников и депортированных, удовлетворение потребности в справедливости и другие.

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"Одной из целей является выведение российских войск из всех международно признанных украинских территорий и полное прекращение боевых действий. Чтобы достичь этого, Украине необходима постоянная военная и техническая помощь для обеспечения преимущества на поле боя и безопасности гражданской инфраструктуры», — подчеркнул Ермак.

Он выразил благодарность за помощь со стороны стран-партнеров и попросил тех, кто предлагает компромисс, больше прислушаться к голосам украинцев и отвергнуть призывы к обеим воюющим сторонам прекратить войну в Украине.

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Как сообщалось, Соединенные Штаты и другие страны "Группы семи" поддерживают мирный план Президента Украины Владимира Зеленского. поддерживают мирный план

По материалам: Укринформ