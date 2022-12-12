Оружие, деньги и производство боеприпасов: Кулеба назвал пути для ЕС усилить поддержку Украины

12.12.2022 18:05

Укринформ

Украина нуждается в большем количестве оружия и боеприпасов для победы и завершения войны справедливым миром и предлагает три способа повышения этой помощи со стороны ЕС и государств-членов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-выступления на Совете министров иностранных дел ЕС в понедельник, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Украина способна завершить эту войну победой и справедливым миром как можно скорее и сделает это при условии существенного повышения поддержки со стороны ЕС. Именно поэтому я призываю вас существенно повысить военную помощь для Украины", – сказал министр.

Кулеба назвал три способа усиления поддержки: предоставление большего количества оружия и боеприпасов, расширение Европейского фонда мира для финансирования закупок оружия, быстрое развертывание линий производства, в частности, при участии украинских предприятий, для изготовления боеприпасов.

"Среди наиболее приоритетных потребностей — системы противовоздушной и противоракетной обороны, бронированные машины, в том числе на гусеницах, артиллерия калибра 155 мм и боеприпасы к ней и, конечно, танки натовского образца", — заявил он.

Министр подчеркнул, что недавние успехи Украины в освобождении территорий на Востоке и Юге не должны служить "успокоителным" для партнеров, ведь россия продолжает направлять на передовую мобилизованных, а Украина формирует новые подразделения, которые нужно укомплектовывать.

Кулеба призвал предоставить Украине больше оружия уже к январю, увеличить Европейский фонд мира для финансирования военной помощи для Украины, быстро развернуть новые линии производства боеприпасов, в том числе при участии украинских предприятий.

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Глава МИД Украины поблагодарил тех партнеров, которые уже приняли важные решения относительно новых финансовых взносов, новых пакетов военной помощи, создания ремонтного хаба и другие шаги. Он выразил особую благодарность за создание Миссии ЕС по военной помощи Украине.

Глава украинской дипломатии подчеркнул необходимость противостояния нарративу россии о ее якобы готовности к переговорам и неготовности Украины к ним. В этом контексте он напомнил о Формуле мира из десяти шагов, представленной Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр возобновил приглашение европейским партнерам избрать элементы Формулы мира, которые они готовы воплощать вместе с Украиной, и работать совместно над ее внедрением. Он подчеркнул, что этот механизм будет иметь глобальное значение и привлечет не только европейские страны, но и государства Глобального юга.

Как сообщалось, экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что помощь Украине для Запада является удачным вложением средств, поскольку украинские вооруженные силы уже уничтожили более трети российской армии и вооружений.

Фото: МИД Украины

По материалам: Укринформ