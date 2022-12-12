Кулеба призвал Запад не прибегать к морализаторству в отношении Украины

12.12.2022 13:15

Укринформ

Украина благодарна западным партнерам за помощь, но не понимает морализаторства в вопросе того, может ли она наносить удары по объектам противника, из которых исходит прямая угроза.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью программе "Bericht aus Berlin" телеканала ARD, сообщает Укринформ.

На вопрос модератора о том, стоит ли Украина за атаками беспилотников на российские военные базы в начале недели, Кулеба прямо не ответил: «Как министр иностранных дел я не могу комментировать происходящее на территории россии», — сказал дипломат. При этом он напомнил, что именно с этих аэродромов взлетают бомбардировщики, которые ракетами обстреливают энергосистему Украины и убивают украинцев.

"Не нужно давать Украине урок морали", — заявил Кулеба, отвечая тем на Западе, в частности, в США, кто критикует возможные удары по российской территории со стороны Украины.

«Я не понимаю, что это означает, что Украина «играет с огнем». Путин пришел нас уничтожить – как государство, как нацию. Если бы в вашу квартиру зашел убийца и пытался вас убить, а потом ваш сосед говорит: «Не играйте с огнем, не надо его провоцировать», — то вы, наверное, скажете, что ваш сосед сошел с ума», — объяснил министр на понятном примере.

Комментируя регулярные массированные атаки рф с воздуха, Кулеба признал возможность полного блэкаута, он считает такой сценарий реалистичным. В то же время глава МИД не ждет массового выезда украинцев из страны из-за сложной ситуации зимой. Скорее горожане будут выезжать в сельскую местность, где есть возможность использовать печки.

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Чтобы справиться с ситуацией в энергетике, Украине необходима невоенная помощь, особенно генераторы и трансформаторы, сказал он. Кулеба поблагодарил ФРГ, которая многое делает в невоенной сфере для поддержки Украины.

«Мы очень благодарны за это», — сказал Кулеба, но добавил, что «лучший способ остановить россию — это, конечно, предоставлять оружие».

Относительно оружия Кулеба заявил, что в Киеве «не понимают аргументацию», из-за которой Германия поставляет Украине много вооружений, в том числе очень современных, но до сих пор колеблется предоставлять боевые танки Leopard-2. Министр признал, что ФРГ пообещала Украине дальнейшие поставки вооружений, последние договоренности касаются, прежде всего, оборонных систем, таких как самая современная система противовоздушной обороны Iris-T и зенитные танки Gepard. Но в перечне отсутствуют боевые танки Leopard-2, о которых неоднократно просило правительство в Киеве.

«Такое решение ещё не принято, обязательств нет. Но мы над этим работаем», – уверил министр. Он убежден, что в затягивании войны из-за недостаточного вооружения ВСУ не заинтересован никто.

Напомним, Германия является крупнейшим поставщиком помощи Украине в Европе.

Фото: МИД Украины

По материалам: Укринформ