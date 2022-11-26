Политика

Зеленский начал переговоры с премьером Бельгии

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 26 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Зеленский начал переговоры с премьером Бельгии

Зеленский начал переговоры с премьером Бельгии

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26.11.2022 11:30

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский начал переговоры с прибывшим с визитом в Украину премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook, передает Укринформ.

"Приветствую в Украине Премьер-министра Бельгии Alexander De Croo! Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран", — написал Зеленский.

Видео: Зеленский, Телеграм

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Как сообщал Укринформ, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо осудил инциденты на территории Польши, где в результате взрывов погибли люди и напомнил о готовности НАТО защитить всех союзников.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 26 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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