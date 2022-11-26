Страны Люблинского треугольника осудили военные преступления рф и депортацию украинцев

Заявление

26.11.2022 14:09

Укринформ

Премьер-министры стран Люблинского треугольника осудили военные преступления рф, депортацию граждан Украины, российские атаки на украинские ядерные объекты, а также незаконные референдумы на оккупированных территориях.

Об этом говорится в совместном заявлении Премьер-министров Украины, Литовской Республики и Республики Польша о результатах встречи Люблинского треугольника, опубликованном на сайте Правительственного портала.

"Премьер-министры осудили системные военные преступления, совершенные российскими войсками в регионах Украины, включая умышленные … нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, а также принудительную депортацию российскими оккупантами тысяч граждан Украины, в том числе детей, с временно оккупированных территорий Украины в россию. В то же время осуждены атаки вооруженных сил рф вокруг украинских ядерных объектов и незаконный захват Запорожской АЭС… и организация россией незаконных так называемых референдумов в регионах в пределах международно признанных границ Украины и попытку незаконной аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины", — говорится в документе.

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Отмечается, что иностранные партнеры — премьер Польши Матеуш Моравецкий и премьер Литвы Ингрида Шимоните — подтвердили дальнейшее участие в восстановлении украинских городов, а также поддержали ускоренное введение международного реестра убытков относительно потерь, причиненных Украине из-за атак рф. В то же время они признали, что россия должна выплатить ущерб за причиненные разрушения.

Также главы европейских правительств пообещали и в дальнейшем осуществлять военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, особенно в условиях приближающейся зимы.

В свою очередь, украинская сторона заверила, что будет поддерживать польский и литовский бизнес, в частности, в создании офисов и производственных мощностей в Украине. В то же время Шмыгаль выразил благодарность коллегам за беспрецедентный уровень поддержки.

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Как ранее сообщал Укринформ, главы правительств Украины, Польши и Литвы обсудили вызовы, связанные с разрушением россией энергетической инфраструктуры Украины.

По материалам: Укринформ