Хорватия не отказалась тренировать бойцов ВСУ и рассматривает две опции помощи Украине – МИД

Хорватия не отказалась тренировать бойцов ВСУ и рассматривает две опции помощи Украине – МИД

23.11.2022 10:32

Укринформ

Загреб рассматривает две опции помощи Украине: тренировка украинских военнослужащих на территории Хорватии и направление хорватских инструкторов на территорию третьей страны.

Отклонение президентом Хорватии на данном этапе запроса министра обороны страны на проведение в стране обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины не означает, что решение не будет принято.

Об этом в комментарии Укринформу заявил представитель МИД Олег Николенко.

«Речь не идет об отказе Хорватии от тренировки украинских военных. Действительно, в соответствии со своими полномочиями президент Зоран Миланович отклонил запрос министра обороны. В то же время это не означает, что решение не будет принято», — отметил представитель МИД.

Он проинформировал, что сейчас украинская сторона работает с хорватским правительством, чтобы получить "зеленый свет" на участие Хорватии в тренировочной миссии ЕС через хорватский парламент.

«Загреб рассматривает две опции помощи Украине: тренировка украинских военнослужащих на территории Хорватии и направление хорватских инструкторов на территорию третьей страны», – проинформировал Николенко.

Представитель МИД заверил, что Украина высоко ценит поддержку и солидарность с нашей страной со стороны хорватского правительства во главе с Андреем Пленковичем.

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Как сообщалось, Президент Хорватии Зоран Миланович отклонил запрос министра обороны страны Марио Банозича на проведение в стране обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины, мотивируя это тем, что согласно конституции инициировать такой запрос может только президент, правительство или парламент, а также другие формальные причины. В частности, в офисе президента отметили, что Банозич якобы не указал, чем именно украинские военные будут заниматься в Хорватии, описав лишь в общих чертах задачи Миссии Европейского Союза для помощи Украине.

Миссия ЕС для помощи Украины была начата в октябре этого года. В ее рамках на территории ЕС должно проводиться обучение украинских военных, однако президент Хорватии заявил, что не позволит делать это в своей стране.

По материалам: Укринформ