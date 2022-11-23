Чтобы наказать путина и его окружение, нужно показать системность преступлений — Офис генпрокурора

Чтобы наказать путина и его окружение, нужно показать системность преступлений — Офис генпрокурора

22.11.2022 17:52

Укринформ

Необходимо показать системность тех преступлений, которые совершает рф, чтобы привлечь к ответственности президента россии владимира путина и его окружение.

Об этом во время открытой дискуссии в Укринформе на тему: "Специальный международный трибунал над россией: что стоит знать" заявила представитель Офиса генпрокурора Украины Зера Козлиева.

"Чтобы привлечь к ответственности именно путина и его окружение, необходимо показать системность этих преступлений, что это осуществляется в рамках единой государственной политики рф. Нужно показать способы и методы ведения войны, которые, во-первых, запрещены международным гуманитарным правом, а во-вторых, и международным правом", — отметила она.

По словам Козлиевой, у прокуратуры в целом есть десятки тысяч зарегистрированных уголовных правонарушений, которые начиная с 2014 года совершены на временно захваченной россией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и некоторых регионов Донецкой и Луганской областей.

Представительница ОГП отметила, что правоохранители рассматривают образцы поведения рф во время расследования этих дел.

Она добавила, что сотрудничество Украины с Международным уголовным судом (МУС) было начато еще до 24 февраля 2022 года, эта работа активно ведется.

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"Мы уже говорили и о том, что МУС может обеспечить международную ответственность для топ-чиновников рф за военные преступления и преступления против человечности — последние не были имплементированы в Уголовный кодекс Украины", — сказала Козлиева.

Должностное лицо заявила, что Офис генпрокурора и лично генпрокурор Андрей Костин всячески поддерживают идею создания спецтрибунала по преступлению агрессии рф.

Также она сосредоточила внимание на компенсационном механизме, который должен быть направлен на возмещение ущерба пострадавшим — жертвам вооруженного конфликта, военных и других международных преступлений, на восстановление Украины.

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"Во время ряда мероприятий и международных встреч, в частности встреч с представителями других стран у нас, в Офисе генпрокурора, постоянно коммуницируется поддержка создания такого трибунала", — отметила Козлиева.

Представительница ОГП добавила, что Офис генпрокурора открыт к сотрудничеству со всеми неправительственными организациями.

"В частности, на уровне сотрудничества с неправительственными организациями мы также коммуницируем необходимость создания этого трибунала и объясняем свою позицию", — сказала Козлиева.

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Елена Хоменко уточнила, что спецтрибунал является единственным юридическим механизмом для наказания путина, министра обороны рф сергея шойгу, премьер-министра михаила мишустина, главы МИДа рф сергея лаврова и всего высшего политического и военного руководства за преступление агрессии и отдачу преступных приказов.

По ее словам, в украинском обществе существует запрос на справедливость, в частности, запрос на наказание преступников.

"Поэтому это является именно выполнением запроса наших людей, которые потеряли дома, родных, здоровье. Это их право на этот специальный справедливый трибунал. Я лично верю в его создание и делаю свой вклад в это вместе с коллегами. Мы, в частности, работаем и на международных площадках, таких как ПАСЕ и т.д.", — проинформировала она.

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Хоменко уточнила, что представители украинской власти также работают с нашими международными партнерами, чтобы они присоединились к этой инициативе.

"Для этого мы проводим очень много встреч, убеждаем их, объясняем необходимость создания именно спецтрибунала. Есть страны, которые готовы присоединиться, например Нидерланды. Есть страны, которые определяются. Я не могу их пока назвать, потому что мы с ними еще работаем", — сказала депутат.

По ее словам, среди вопросов по этому поводу есть вопрос финансирования, потому что некоторые страны уже финансируют МУС, а создание спецтрибунала — дополнительная финансовая нагрузка.

Хоменко уточнила, что создание спецтрибунала не потребует значительных средств.

Как сообщалось, Украина выступила с инициативой создания специального трибунала, который привлечет к уголовной ответственности членов совета безопасности россии за совершение преступления агрессии против нашего государства.

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу во главе с руководителем своего Офиса Андреем Ермаком, которая будет заниматься проработкой вопроса создания специального международного трибунала по привлечению к ответственности виновных в агрессии против Украины.

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Создание такого трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ.

Киев прорабатывает несколько вариантов создания специального трибунала, один из них — на основе соглашения между Украиной и ООН, которая может принять соответствующую резолюцию.

По материалам: Укринформ