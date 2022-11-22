Зеленский призвал страны НАТО к конкретным действиям по реализации украинской формулы мира

21.11.2022 22:42

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Парламентской ассамблее НАТО призвал страны Альянса к конкретным действиям по реализации украинской формулы мира, что позволит гарантировать мир и справедливость Украине и всему Евроатлантическому сообществу.

Как передает Укринформ, об этом глава государства сообщил в традиционном видеообращении.

«Говорил сегодня о вкладе Украины в защиту свободы и европейских ценностей в обращении к Парламентской ассамблее НАТО. Призвал страны Альянса к конкретным действиям по реализации украинской формулы мира, которая может надежно гарантировать мир и справедливость Украине и всему Евроатлантическому сообществу, а также призвал все парламенты государств-членов НАТО наконец принять решение о признании россии государством-террористом. Верю, что постепенно мы выйдем на этот результат. Именно так россия будет восприниматься в мире. Именно таким, каким она стала – государством-террористом», – подчеркнул президент.

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Он поблагодарил всех членов Парламентской ассамблеи НАТО, которые сегодня приняли соответствующую резолюцию в подтверждение этой и других инициатив Украины.

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Как сообщал Укринформ, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании российского режима террористическим. Сегодня Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии российской федерации против Украины и признала рф государством-террористом.

По материалам: Укринформ