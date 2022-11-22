Политика

Кулеба подтвердил участие в саммите глав МИД стран НАТО в Бухаресте

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Кулеба подтвердил участие в саммите глав МИД стран НАТО в Бухаресте

22.11.2022 19:07

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Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба планирует на следующей неделе принять участие в саммите министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте и поднять вопрос о немедленной поставке Украине новых систем ПВО и невоенного оборудования.

Об этом глава украинской дипломатии заявил на онлайн-брифинге во вторник, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа.

«Я планирую принять участие в министерской встрече в Бухаресте. У меня будет два очень простых сигнала. Первый будет касаться поставок в Украину безотлагательно новых систем противовоздушной обороны и вообще любого оружия, которое может помочь нам сбивать российские ракеты и иранские дроны. А второй – мы будем обсуждать план на ближайшие три-четыре месяца, каким образом НАТО поможет Украине пройти эту трудную военную зиму», — сказал Кулеба.

Он добавил, что это касается не только поставок оружия — у НАТО также есть возможности поставки невоенного оборудования, которое нужно нашему государству.

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Как сообщалось, Украину, Молдову и Грузию, а также Боснию и Герцеговину, Финляндию и Швецию пригласили принять участие в саммите министров иностранных дел стран НАТО, который состоится 29-30 ноября в Бухаресте.

В рамках встречи пройдут четыре сессии, в том числе посвященные войне в Украине и энергетической безопасности.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 22 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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