9f16da00d8e13eaafc723c05545c2165.jpg» alt=»Кулеба подтвердил участие в саммите глав МИД стран НАТО в Бухаресте» width=»100%»/>

Кулеба подтвердил участие в саммите глав МИД стран НАТО в Бухаресте

22.11.2022 19:07

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба планирует на следующей неделе принять участие в саммите министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте и поднять вопрос о немедленной поставке Украине новых систем ПВО и невоенного оборудования.

Об этом глава украинской дипломатии заявил на онлайн-брифинге во вторник, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа.

«Я планирую принять участие в министерской встрече в Бухаресте. У меня будет два очень простых сигнала. Первый будет касаться поставок в Украину безотлагательно новых систем противовоздушной обороны и вообще любого оружия, которое может помочь нам сбивать российские ракеты и иранские дроны. А второй – мы будем обсуждать план на ближайшие три-четыре месяца, каким образом НАТО поможет Украине пройти эту трудную военную зиму», — сказал Кулеба.

Он добавил, что это касается не только поставок оружия — у НАТО также есть возможности поставки невоенного оборудования, которое нужно нашему государству.

Читайте также: В ЕС официально объявили о начале Военной вспомогательной миссии для Украины

Как сообщалось, Украину, Молдову и Грузию, а также Боснию и Герцеговину, Финляндию и Швецию пригласили принять участие в саммите министров иностранных дел стран НАТО, который состоится 29-30 ноября в Бухаресте.

В рамках встречи пройдут четыре сессии, в том числе посвященные войне в Украине и энергетической безопасности.

По материалам: Укринформ