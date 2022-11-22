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ЕС и НАТО тесно сотрудничают для поддержки Украины — министр обороны Швеции

22.11.2022 18:31

Укринформ

Европейский Союз и НАТО как никогда тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в военном, политическом и экономическом плане.

Об этом заявил министр обороны Королевства Швеции Пол Йонсон, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

«ЕС и НАТО никогда не сотрудничали так тесно, как сегодня. И это абсолютно необходимо, если мы хотим поддержать Украину в военном, политическом и экономическом плане», – цитирует пресс-служба шведского министра.

Йонсон также отметил, что Швеция продолжит поддерживать Украину в рамках тренировочной миссии для украинских военных.

"Швеция также продолжит поддерживать Украину в рамках нашего членства в ЕС. Швеция намерена принять участие в будущей Миссии ЕС по военной помощи в поддержку Украины (EUMAM), которая будет обучать Вооруженные силы Украины. Швеция также настаивает на том, чтобы восемь пакетов санкций, принятых на сегодняшний день, были реализованы и соблюдены, а также чтобы ЕС мог согласовать девятый пакет санкций», — подчеркнул Йонсон.

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Как сообщалось, Миссия ЕС по военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) – обучающая миссия, в которой Германия и Польша играют ведущую роль. Она направлена ​​на специализированную подготовку 15 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины, дополняет операцию "Интерфлекс" в Великобритании, в которой принимает участие Швеция.

По материалам: Укринформ