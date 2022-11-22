Агрессия рф против Украины является нападением на всю Европу – президент Австрии

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Агрессия рф против Украины является нападением на всю Европу – президент Австрии

22.11.2022 01:44

Укринформ

Агрессия российской федерации против Украины является также нападением на всю Европу.

Об этом заявил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во время видеообращения на проходившем по случаю 100-летия организации конгрессе Панъевропейского союза, передает собственный корреспондент Укринформа.

"российская агрессия против Украины — это в то же время и нападение на Европу, на демократию, свободу, независимость и модель совместного проживания", – отметил Ван дер Беллен.

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Он подчеркнул, что нужно проявлять "солидарность, единство и решительность" в реагировании на российскую агрессию.

"Эта кровавая война четко демонстрирует, насколько важной остается панъевропейская идея и через 100 лет после ее возникновения", – добавил президент.

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Как сообщалось, 17-20 ноября в Вене проходил юбилейный конгресс по случаю 100-летия основания Панъевропейского союза – общественно-политического движения, направленного на объединение всех европейцев в сильной Европе, способной эффективно продвигать свои интересы и идеалы в мире. Тема захватнической войны рф против Украины была одной из главных на мероприятии.

По материалам: Укринформ