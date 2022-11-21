Зеленский призвал Парламентскую ассамблею НАТО поддержать вступление Украины в Альянс

21.11.2022 17:39

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО поддержать заявки Украины на членство в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе.

Об этом он заявил во время онлайн-обращения к участникам пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде, сообщает корреспондент Укринформа.

“Хотя Украина пока еще не стала полноправной частью ЕС и НАТО, я обращаюсь к вам от имени народа, который всегда был, есть и будет частью ценностного пространства, к которому принадлежите все вы. История разводила нас по разные стороны идеологических стен. Но стены рухнули, и наши с вами ценности все сохранены. И не только я, а миллионы наших людей и большинство граждан ваших государств поддерживают европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Сейчас, когда мы защищаем наши с вами ценности не просто на площадях и улицах, а на поле боя в полномасштабной войне, абсолютно очевидно, насколько несправедливым и противоестественным было отчуждение Украины от Европы. Никакого процента от этого отчуждения мы не оставим”, — сказал Зеленский.

Видео: ОП

Он призвал собравшихся делать все от них зависящее, чтобы наше сообщество народов, народов ценностей больше никогда не стало разделенным или ослабленным.

Зеленский обратил внимание, что сейчас угрожает тем, кто не представляет своей жизни без свободы.

"Все вы видите, насколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина. Все вы видите, как важно то, что мы с вами реально объединились в защите после 24 февраля. Следовательно, благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО. Я призываю вас поддержать наши заявки на членство в ЕС и Альянсе!”, – обратился Президент.

Глава Украинского государства подчеркнул, что украинцы не просто верят, а уверены, что смогут защититься в этой войне и вернуть границы объединенной Европы на всю длину нашей восточной и южной границ.

“Украинцы не просто верят – украинцы знают, что сила нашей демократии будет гарантией того, что ни одна тирания восточнее нас не сможет угрожать Европе. Но чтобы реализовать все эти годы, реализовать все это, мы должны использовать всю силу нашего с вами сообщества, весь потенциал нашего сотрудничества для того, чтобы шаг за шагом остановить эту террористическую российскую войну и вернуть мир”, — убежден Президент Украины.

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Как сообщал Укринформ, 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал относительно агрессии российской федерации против Украины и признала рф государством-террористом.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ