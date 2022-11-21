Парламентская ассамблея НАТО признала россию государством-террористом

Резолюция

21.11.2022 15:38

Укринформ

Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии российской федерации против Украины и признала рф государством-террористом.

Об этом председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО, народный депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Егор Чернев сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии россии и признала ее государством-террористом", — отметил Чернев, проинформировав, что соответствующая резолюция будет направлена ​​правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО.

По его словам, все 30 стран НАТО поддержали предложения украинской делегации.

Политик рассказал, что такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации.

Кроме того, он сообщил, что в резолюции были учтены пожелания по увеличению поставок Украине вооружения, разработке конкретных шагов по вступлению Украинского государства в НАТО, созданию механизма взыскания репараций с рф за нанесенный стране ущерб.

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Он также отметил, что в резолюции по инициативе украинской стороны было закреплено, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

В то же время Чернев подчеркнул, что делегаты особо отметили, что украинская армия однозначно усилит НАТО, поэтому членство Украины желательно и важно для Альянса.

Политик сказал, что принятие резолюции – это важный политический шаг, демонстрирующий настроения в западных парламентских кругах, а значит, влияющий на руководство стран в контексте принятия решений.

"Очень радует тот факт, что украинская позиция, такая как создание трибунала, выплата репараций или признание россии государством-террористом, постепенно становится мейнстримом на самых высоких международных площадках. За преступления против человечности, военные преступления, не имеющие срока давности и за преступление агрессии наказание будет неотвратимым. Мы этого обязательно добьемся", – резюмировал он.

Как сообщал Укринформ, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании российского режима террористическим.

Фото: Егор Чернев, Фейсбук

По материалам: Укринформ