Достоинство и свобода являются неизменными ценностями украинцев – Зеленский

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21.11.2022 09:44

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у украинцев остаются неизменными две самые главные ценности, каковыми являются достоинство и свобода.

Как передает Укринформ, об этом он сказал в видеообращении по случаю Дня Достоинства и Свободы.

Президент отметил, что в настоящее время в нашей стране, мире и Европе многое изменилось, но ценности украинцев остались те же.

"Кое-что остается неизменным. Это ответ на вопрос, кто такие украинцы и что для нас главное. Две ценности, неразрывно сплетенные, как правый и левый берега Днепра. Как синий и желтый цвета. Как слова Чубинского и музыка Вербицкого. Как две нити узора на вышиванке, где зашифрован наш генетический код. Это достоинство и свобода", – сказал Президент.

Он добавил, что украинцы всегда об этом помнили и "не имеем права забыть, всегда это ценили и не имеем страха защищать".

"Мы всегда знали, чего хотим. А в этом году все узнали, что мы можем. Это увидели друзья и враги. Союзники и партнеры. Убедились мы сами. Кто-то в очередной раз. Некоторые — впервые. Но все вместе мы доказали и продолжаем доказывать, что достоинство и свобода для нас – свято. Это осталось неизменным. И все увидели, на что способны украинцы", – сказал Президент.

Видео: ОП

Глава государства напомнил, что год назад обращался к украинцам в этот день, но с тех пор многое изменилось.

“На нашей земле появились воронки. В наших городах и селах – блокпосты и ежи. На наших улицах бывает темно. В наших домах бывает холодно. Изменений много, но они не изменили самое главное. Потому что самое главное – не снаружи, а внутри”, — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это остается неизменным, и потому мы выдержим.

“Мы выстоим. Все. Разные. Но украинцы и украинки. Защитники и защитницы. Все, кто знает: надо быть достойным, а не сдаваться. Потому что сдаваться украинцы не привыкли. Потому что имеют достоинство. А потому – свободу!” — заявил Президент.

Зеленский убежден, что украинцы все преодолеют, пересилят, переживут и победят.

“И в День Достоинства и Свободы соберемся на Майдане Незалежности. Там, где всегда защищали достоинство и свободу. На граните, на баррикадах во время Оранжевой революции и Революции Достоинства. Там, где мы отмечали 30-летие независимости Украины. И там, где мы отметим День Победы. В мирном Киеве, в мирной Украине, я скажу о важном. О главном. То, что осталось неизменным. И останется неизменным”, – добавил Глава Украинского государства.

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Как сообщалось, в Украине 21 ноября отмечается День Достоинства и Свободы. Он установлен согласно Указу Президента от 13 ноября 2014 года в честь начала в этот день двух знаменательных событий в новейшей украинской истории – Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ