Сунак процитировал на украинском языке слова гимна

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19.11.2022 17:08

Укринформ

Великобритания надеется, что развязанная россией варварская война завершится справедливым миром, где будет господствовать международное право, уважение суверенитета Украины, а виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности.

Об этом заявил Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после переговоров с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

Сунак заверил, что для Великобритании будет большой честью принять в следующем году Конференцию по вопросам восстановления Украины.

«Надеемся, что мы сможем завершить эту варварскую войну и обеспечить справедливый мир, где будет властвовать верховенство права, где совершившие военные преступления будут привлечены к ответственности, где будет уважение суверенитета вашего государства», — сказал глава британского правительства.

Он отметил, что Украина платит огромную цену в войне, но освобождает свои территории. В этом контексте Премьер-министр Великобритании напомнил, что москва говорила, что Херсон является ее территорией, однако недавно на главной площади города прозвучал гимн Украины.

«Ще не вмерла України ні слава, ні воля», — процитировал Сунак на украинском языке слова гимна.

"Воля и слава Украины никуда не делась, и вместе с вами мы будем обеспечивать, чтобы так было и в будущем", — заверил Премьер-министр Британии, завершив свое выступление словами "Слава Україні!"

Источник: ОПУ

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Как сообщалось, Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 ноября прибыл с визитом в Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

По материалам: Укринформ