Кулеба призвал ЕС запретить трансляцию росТВ из-за подстрекательства к геноциду украинцев

20.11.2022 16:25

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал страны мира запретить трансляцию государственного телевидения российской федерации из-за продолжения откровенных призывов к ракетным ударам по критической гражданской инфраструктуре Украины и геноциду украинцев.

Об этом Кулеба написал в Твиттере, опубликовав фрагмент ток-шоу "Своя правда" с Романом Бабаяном на телеканале НТВ, сообщает Укринформ.

«Разжигание геноцида на российском государственном телевидении в разгаре. Они признают, что россия бомбит критически важную инфраструктуру Украины, чтобы создать невыносимые условия жизни для мирного населения, и призывают к новым ударам. Российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена», – отметил Кулеба.

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Как сообщал Укринформ, Министерство иностранных дел Украины призвало власти Сербии не принимать решение о разрешении на вещание в стране пропагандистского телеканала russia today.

Фото: МИД Украины

По материалам: Укринформ