Политика
Зеленский и Сунак почтили память погибших за Украину и жертв Голодомора
Зеленский и Сунак почтили память погибших за Украину и жертв Голодомора
Фото, видео
19.11.2022 17:42
Укринформ
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Риши Сунак возложили цветы к Стене памяти погибших в Украине на Михайловской площади в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Видео: Офис Президента, Телеграм
После возложения цветов оба лидера почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.
Видео: Офис Президента, Телеграм
Зеленский и Сунак также осмотрели выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади.
Как сообщалось, Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу, 19 ноября, прибыл в Киев.
По материалам: Укринформ