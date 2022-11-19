Политика

Зеленский и Сунак почтили память погибших за Украину и жертв Голодомора

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Зеленский и Сунак почтили память погибших за Украину и жертв Голодомора

Зеленский и Сунак почтили память погибших за Украину и жертв Голодомора

Фото, видео

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19.11.2022 17:42

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Риши Сунак возложили цветы к Стене памяти погибших в Украине на Михайловской площади в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Видео: Офис Президента, Телеграм

После возложения цветов оба лидера почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Видео: Офис Президента, Телеграм

Зеленский и Сунак также осмотрели выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади.

Зеленский и Сунак почтили память погибших за Украину и жертв Голодомора

Зеленский и Сунак почтили память погибших за Украину и жертв Голодомора

Зеленский и Сунак почтили память погибших за Украину и жертв Голодомора

Как сообщалось, Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу, 19 ноября, прибыл в Киев.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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