Зеленский: Делаем все, чтобы обезвредить каждый из элементов агрессии рф

Зеленский: Делаем все, чтобы обезвредить каждый из элементов агрессии рф

19.11.2022 00:19

Укринформ

Украина делает все, чтобы обезвредить каждый из элементов, из которых состоит агрессия рф, – и таким образом обезвредить саму россию.

Об этом в видеообращении сказал Владимир Зеленский, передает Укринформ.

Президент рассказал, что обратился к участникам форума безопасности в канадском Галифаксе.

«Еще раз представил украинскую формулу мира и пригласил Канаду и других наших партнеров выбрать для себя такой компонент формулы мира, в котором они могут проявить свое лидерство по максимуму. Именно в этом и есть смысл того, как мы излагаем наши предложения по восстановлению мира. Мы их разложили на элементы, то, из чего состоит российская агрессия, и делаем все, чтобы обезвредить каждый из этих элементов, и чтобы из-за этого обезвредить агрессора», — отметил глава государства.

Видео: Офис Президента

По словам Зеленского, он ежедневно получает очень положительный фидбек в мире к такому подходу: «Ведущие лидеры поддерживают украинскую конструктивность, и я верю, что нам удастся реализовать нашу формулу мира».

Он также рассказал о переговорах с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, в частности, об энергетической сфере.

«Также подробно обсудили финансовое сотрудничество между Украиной и Евросоюзом. Потребности нашего государства до конца года и следующего года. Ожидаю в этом году два транша макрофина – 2,5 млрд евро еще в ноябре и полмиллиарда евро в начале декабря. Обсудили и новые санкции против рф, которые могут быть введены на европейском уровне», — сообщил Зеленский.

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Кроме того, Президент пообщался со студенческим сообществом Ирландии – страны, очень принципиально поддерживающей Украину.

«Хотя это нейтральная страна в военном плане, Ирландия все же крепко защищает европейские ценности и помогает нам политически и гуманитарно. Я обратился к ирландцам с двумя просьбами. Первое – продвигать на общеевропейском уровне необходимость ужесточать санкции против рф», — сказал Зеленский.

Он добавил, что вторая просьба касается помощи в распространении правды о событиях в Украине и российском терроре.

Как сообщалось, Владимир Зеленский считает, что Украине удалось обыграть российскую федерацию в информационном пространстве.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ