Шмыгаль встретился с вице-президентом Еврокомиссии Домбровскисом

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18.11.2022 14:54

Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве и подчеркнул, что визиты настоящих друзей нашей страны в сверхсложные времена являются чрезвычайно важными проявлениями поддержки и солидарности.

Об этом он сказал на совместном брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"Рад приветствовать в Украине господина вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. Искренне благодарен за солидарность и поддержку, которую он демонстрирует этим визитом, и в целом поддерживая наше государство в течение всего времени полномасштабной агрессии, а также до этого. Мне особенно приятно, что этот визит проходит в день провозглашения Латвийской республики. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, господин Валдис, а также всю дружественную Латвию с национальным праздником", — сказал Шмыгаль.

При этом он добавил, что визиты настоящих друзей Украины в сверхсложные времена — чрезвычайно важные проявления подлинной поддержки и солидарности с нашим государством.

Видео: Официальный телеграмм-канал Премьер-министра Украины

«Чтобы долго не перечислять весь объем тематики, который мы сегодня обсуждали во время наших переговоров, скажу лишь, что в сверхсложные времена визиты наших настоящих друзей, к которым, безусловно, принадлежит Валдис Домбровскис, являются важнейшими проявлениями подлинной поддержки и солидарности с Украиной”, — отметил Шмыгаль.

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Как сообщалось, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис прибыл в Киев, во время визита он обсудит с руководством Украины поддержку со стороны ЕС.

Фото: Телеграм Дениса Шмыгаля

По материалам: Укринформ