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Кулеба: Если дать рф паузу, она создаст гигантскую бомбу замедленного действия в центре Европы.

18.11.2022 21:55

Укринформ

россия не готова к серьезным переговорам, а предоставление ей сейчас паузы позволит "заморозить" конфликт и превратить его в "бомбу замедленного действия" в центре Европы.

Как передает собственный корреспондент Укринформа, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении к участникам юбилейного конгресса Панъевропейского союза, который проходит по случаю 100-летия организации в Вене.

"Нам нужна победа, а не ничья. Если мы позволим россии получить паузу сейчас, то путин создаст из замороженного конфликта гигантскую бомбу замедленного действия в центре Европы, готовую взорваться в любой момент. Для Европы было бы стратегической ошибкой стремиться к такому результату", – сказал глава МИД.

Он призвал всех партнеров Украины не предлагать ей "идти на компромиссы с нашей совестью, территориальной целостностью или суверенитетом". "Потому что это будут и ваши компромиссы с собственной безопасностью. Мы в Украине переживаем огромную боль и как никто другой хотим мира. Но мы также знаем, что такие войны, как эта, должны заканчиваться победой добра над злом. Давайте работать вместе для достижения этой цели", – добавил министр.

Кулеба подчеркнул, что россия ведет против Украины геноцидную войну, и эта война также часть более широкой стратегии путина по дестабилизации и разрушению Европейского Союза.

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"россия использует продовольствие и энергию как оружие и направляет его против невинных людей в Европе и во всем мире. Путин хочет украсть благополучие и стабильность у каждой европейской семьи, он также играет в "голодные игры" с азиатскими, африканскими и ближневосточными семьями, ставя под угрозу экспорт украинского зерна. Он прибегает к ядерному шантажу, чтобы напугать Запад и посеять сомнения в целесообразности дальнейшей поддержки Украины", — сказал глава украинского МИД.

Министр призвал "не поддаваться страху и шантажу", напомнив: всякий раз, когда европейцы оставались твердыми, принципиальными, сплоченными и сильными, "путин всегда отступал". "И наоборот, любой признак слабости – это приглашение россии к дальнейшему террору и зверствам. Именно поэтому поддержка Украины должна продолжаться и усиливаться, и шаги назад в санкционном режиме по отношению к россии неприемлемы", — подчеркнул он.

Кулеба также подчеркнул, что пора считать цюель украинскую победу, и сообща работать над ее достижением, а не искать преждевременных мирных договоренностей с россией. "Москва не изменила своего ультимативного тона и сейчас не готова к серьезным переговорам. Они делают заявления, призванные создать впечатление, что они готовы к переговорам, но это лишь дымовая завес адля продолжения агрессии. Никто не должен вестись на это", — заявил министр. .

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По его убеждению, настоящий мир принесет только украинская победа: "Эта цель вполне достижима, и мы доказали это успешными харьковским и херсонским контрнаступлениями этой осенью. Важное условим на пути к победе — отказ от страха", — отметил Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что победа Украины будет также победой Европы и Запада и "восстановит мир и безопасность на нашем континенте на десятилетие вперед".

"Нам нужна дальнейшая поддержка наших международных партнеров. Это и оборонная помощь, и дальнейшая изоляция россии, и финансовая поддержка, и срочная помощь в восстановлении нашей энергетической системы, поврежденной российскими ударами. Еще раз подчеркиваю, что поддержка Украины – это не благотворительность. Помогая Украине , европейские партнеры помогают и себе. Они инвестируют в долгосрочную безопасность и стабильность в Европе", — заявил Кулеба.

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Как сообщалось, 17-20 ноября в Вене проходит юбилейный конгресс по случаю 100-летия основания Панъевропейского союза – общественно-политического движения, направленного на объединение всех европейцев в сильной Европе, способной эффективно продвигать свои интересы и идеалы в мире.

Тема захватнической войны рф против Украины — одна из главных на конгрессе, участие в котором участвуют представители Панъевропейского союза из разных стран, европейские политики, общественные деятели и эксперты. В частности, российскому нападению на Украину посвящена одна из тематических панелей под названием "Украина. Война россии против Европы".

По материалам: Укринформ