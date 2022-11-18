Боррель: россия должна признать ответственность за трагедию МН17, приговор суда – это первый шаг

18.11.2022 12:19

Укринформ

Высокий представитель ЕС акцентировал внимание на необходимости расследования всех обстоятельств катастрофы рейса MH17 Малайзийских авиалиний над оккупированной территорией Донбасса, в результате которой 17 июля 2014 года погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа, и назвал решение суда в Нидерландах по этому делу "первым шагом на пути правды и ответственности».

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий.

«Европейский Союз то и дело просил о скором выяснении всех обстоятельств и о проведении международного расследования для того, чтобы пролить полный свет на эту трагедию. В то же время, мы были содержательны в осуждении подобных актов насилия, угрожающих безопасности гражданской авиации, и являющихся грубым нарушением международного мира и безопасности. …Вердикт (суд) является важным первым шагом на пути к правде и ответственности», — говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, уголовное расследование по привлечению к этому преступлению других лиц всё ещё продолжается, как и производство против российского государства в Европейском Суде по правам человека и в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

«ЕС возобновляет свой призыв к россии признать ответственность за эту трагедию, и в полном объеме сотрудничать с продолжающимися расследованиями», — подчеркивается в заявлении ЕС.

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Как уже сообщалось, вчера суд Нидерландов по делу MH17 объявил решение в отношение трех россиян и одного украинца, которых обвинение назвало причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук" против малайзийского лайнера.

После двух лет рассмотрения дела 17 ноября 2022 года суд постановил, что экс-офицер фсб, бывший "министр обороны" так называемой днр Игорь Гиркин (Стрелков), генерал (на момент уничтожения самолета — полковник) ГРУ генштаба вооруженных сил рф, глава "гру днр" Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "днр", виновны в уничтожении самолета и убийстве 298 человек. Упомянутые лица приговорены к пожизненному заключению. Осужденные по делу МН17 должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

Четвертый обвиняемый – подполковник ГРУ Олег Пулатов, был оправдан.

Фото: ЕРА

По материалам: Укринформ