Политика
Президент назначил Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии
Президент назначил Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии
17.11.2022 17:51
Укринформ
Президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарской Конфедерации.
Соответствующий указ № 786/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Укринформ.
"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Швейцарской Конфедерации", — говорится в документе.
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Как сообщалось, Президент 9 июля подписал указ об освобождении Ирины Венедиктовой от должности генерального прокурора.
По материалам: Укринформ