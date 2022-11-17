Президент назначил Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии

россия несет ответственность за падение ракеты в Польше — США в ОБСЕ

Украину пригласили к участию в расследовании падения ракеты в Польше — Зеленский

Кулеба — во время разговора с Блинкеном: Время ЗРК Patriot настало

Украина поддерживает проведение полного расследования ракетного инцидента в Польше — Кислица

россия будет вынуждена выплатить репарации за ущерб, который она причинила Украине — Вениславский

США в ООН: Трагедии в Польше не произошло бы, если бы россия не вторглась в Украину

Канада также возлагает ответственность за взрыв ракеты в Польше на россию

ВР призывает парламенты мира признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Украина настаивает на своем присутствии во время заседания Совета НАТО по Польше — Зеленский