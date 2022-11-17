Политика

Президент назначил Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 17 ноября, 2022
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Президент назначил Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии

Президент назначил Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии

17.11.2022 17:51

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Укринформ

Президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарской Конфедерации.

Соответствующий указ № 786/2022 опубликован на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Швейцарской Конфедерации", — говорится в документе.

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Как сообщалось, Президент 9 июля подписал указ об освобождении Ирины Венедиктовой от должности генерального прокурора.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 17 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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