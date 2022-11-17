Канада также возлагает ответственность за взрыв ракеты в Польше на россию

Канада также возлагает ответственность за взрыв ракеты в Польше на россию

16.11.2022 23:46

Укринформ

Ответственность за взрыв ракеты, которая унесла в Польше жизни двух людей, лежит полностью на россии и ее руководителях.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом на пресс-конференции в Индонезии заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Независимо от того, к каким выводам придет расследование, мы знаем, что ответственность за все смерти — и не только в течение последних нескольких дней, а в течение месяцев — лежит полностью на владимире путине", — сказал Трюдо.

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Он подчеркнул, что россия "решила ударить по Украине сотней ракет в то время, как лидеры крупнейших экономик мира обсуждали последствия этой незаконной войны для глобальной экономики и призывали к прекращению конфликта".

"Поэтому совершенно очевидно, что россия ответственна за то, что произошло, идет ли речь о прямой или не прямой ответственности", — отметил глава канадского правительства.

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Напомним: ранее с подобным заявлением выступила пресс-секретарь Национального совета обороны США Адриен Ватсон.

Как сообщал Укринформ, в польском селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства, недалеко от украинской границы, в результате взрыва ракеты во вторник погибли два человека. Инцидент произошел возле зерносушилки около 15:40 по местному времени.

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Президент Польши Анджей Дуда в среду сообщил, что абсолютно ничего не указывает на то, что инцидент с ракетами в Пшеводуве был преднамеренным нападением россии. Он добавил, что вероятнее всего, это была ракета украинской ПВО, и это был несчастный случай.

В связи с этим Польша созвала заседание Совета НАТО.

По материалам: Укринформ