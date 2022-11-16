Лидеры G20 в итоговой декларации осудили агрессию россии против Украины — СМИ

Лидеры G20 в итоговой декларации осудили агрессию россии против Украины — СМИ

16.11.2022 10:05

Укринформ

Лидеры G20 в среду согласовали совместную декларацию, в которой они "решительно осуждают" российскую агрессию против Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

В декларации говорится о том, что "большинство членов резко осуждают войну в Украине, которая вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в глобальной экономике".

Три дипломатических источника сообщили, что декларацию согласовали все страны-участники Группы двадцати.

В то же время отмечается, что были и "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".

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Группа G20 также подчеркнула, что международное право должно соблюдаться, а угроза применения ядерного оружия недопустима. Также лидеры G20 приветствовали Черноморскую зерновую инициативу.

Как сообщалось, на индонезийском курортном острове Бали во вторник начался двухдневный саммит лидеров стран G20, на котором большое внимание будет уделено войне рф против Украины.

По материалам: Укринформ