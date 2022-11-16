Это уже не только война рф против Украины, а международный конфликт – Климкин о взрывах в Польше

Это уже не только война рф против Украины, а международный конфликт – Климкин о взрывах в Польше

16.11.2022 14:32

Укринформ

Падения ракет на территории Польши во время российских ракетных обстрелов Украины показывают, что это не только война против Украины, а уже международный конфликт.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире Радио НВ, передает Укринформ.

«Поскольку вчерашние удары коснулись и Польши, и Молдовы, в смысле обесточивания, мы видим, что это уже не только российская война против Украины, это уже международный конфликт… И сколько бы мы ни пытались понять, какие ракеты, при каких условиях – главное, что это результат российских обстрелов», — сказал он.

По убеждению Климкина, путин пошел на эскалацию и для Запада это момент истины: «Если Запад смотрит и ограничивается правильными политическими заявлениями, осуждениями, суровыми осуждениями, решительными осуждениями, то на самом деле на карте — вообще престиж и доверие к Западу, к тем, кто способен продвигать свои ценности». Ничего не делать или делать немного больше, чем до этого — это точно не выход», — подчеркнул экс-министр.

В то же время, дипломат считает маловероятным применение пятой статьи, поскольку тогда формальные переговоры со статусом, с мандатом, оформленными делегациями станут невозможными, и это будет означать фундаментальную эскалацию. "Значительная часть Запада, как я вижу, особенно в Европе, пока к этому не готова", — подытожил Климкин.

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Как сообщал Укринформ, в польском селе Пшеводув Грубешовского уезда Люблинского воеводства, неподалеку от украинской границы, в результате взрыва во вторник погибли два человека. Инцидент произошел возде зерносушилки около 15:40 по местному времени.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков того, что ракета, упавшая на территорию Польши во вторник, была умышленной атакой на члена НАТО со стороны россии.

15 ноября россия совершила массированную ракетную атаку против Украины. В Варшаве заявили, что Североатлантический альянс готов отреагировать на возможное попадание российской ракеты по территории Польши.

По материалам: Укринформ