Шольц надеется на содержательное обсуждение войны в Украине во время саммита G20

Шольц надеется на содержательное обсуждение войны в Украине во время саммита G20

14.11.2022 19:21

Укринформ

Канцлер ФРГ надеется, что на саммите G20 лидеры 20 крупнейших экономик мира проведут конструктивный и содержательный разговор, в центре которого будет война россии против Украины и ее последствия.

Об этом глава немецкого правительства заявил журналистам по прибытии на Бали 14 ноября, передает Укринформ.

Важнейшей темой, по словам Шольца, будет агрессивная война, которую россия начала против Украины.

«Я надеюсь, что мы достигнем шагов, которые будут иметь практические последствия… Для меня было бы важно, чтобы не было пустых разговоров, но чтобы мы обсудили темы, связанные с войной», — заявил Шольц.

По его словам, цель — это найти правильные слова и обсудить тему войны, даже поспорить. «Понятна должна быть недопустимость того, что одна страна напала на соседнюю. Очень важно то, чтобы постоянно доказывать, что ООН осудила российскую агрессию», — заявил Шольц.

Он также акцентировал на особой важности недопустимости применения ядерного оружия. В этом контексте политик приветствовал заявление лидеров США Джо Байдена и КНР Си Цзиньпина на этот счет. «Об использовании ядерного оружия в этой войне не может быть и речи, и все это осуждают… Это красная линия, которую не позволено пересекать», — подчеркнул глава правительства ФРГ, вспомнив свой собственный разговор об этом с главой КНР на эту же тему.

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Также в течение 2 дней главы государств и правительств обсудят проблемы, вызванные российской войной, среди которых угроза голода, но также изменение климата, здравоохранение, экономика, сказал канцлер.

«Мы находимся в сложной ситуации. И все это, конечно, является следствие российской войны против Украины», — подытожил Шольц.

Как известно, саммит G20 пройдет 15-16 ноября в Индонезии, председательствующей в этом году в группе.

По материалам: Укринформ