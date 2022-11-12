Главы МИД Франции и Британии подтвердили решительную поддержку Украины

Заявление

12.11.2022 02:10

Укринформ

Министры иностранных дел Франции Катрин Колонна и Великобритании Джеймс Клэверли на встрече в Париже подчеркнули свою решимость поддерживать Украину.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи, размещенном на сайте МИД Франции, передает Укринформ.

“Министры подчеркнули свою решимость оказать Украине политическую, военную, гуманитарную и экономическую поддержку, необходимую ей для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и повышения ее устойчивости в течение зимнего периода и после него. Они выразили сожаление в связи с международными последствиями действий России и отметили свою готовность смягчить последствия для наиболее уязвимых слоев населения”, — говорится в заявлении.

Министры договорились координировать свою подготовку к предстоящим международным конференциям по гражданскому сопротивлению и восстановлению и подтвердили непреклонную преданность борьбе с безнаказанностью.

Они также осудили насильственное подавление Ираном мирных протестов и поддержку Тегераном войны россии в Украине, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые используются для невыборочных атак на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру.

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Колонна и Клэверли пообещали усилить международное сотрудничество по противодействию этой деятельности. Они подтвердили четкую решимость гарантировать, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие, а также выразили глубокую обеспокоенность недостаточным сотрудничеством этой страны с Международным агентством по атомной энергии.

В сфере изменения климата и биоразнообразия две страны будут поддерживать международные действия под председательством Египта и ОАЭ, будут срочно интегрировать и усилят свои климатические амбиции во всех двусторонних процессах.

Франция и Британия согласились сотрудничать, чтобы обеспечить безопасность энергоснабжения и ускорить энергетический переход, в частности, способствуя развитию ветроэнергетики. Колонна и Клэверли подтвердили необходимость снизить рост цен на энергоносители и ограничить цену на нефть, как запланировано в рамках G7.

Министры пообещали укреплять двустороннее сотрудничество в сфере гражданской атомной энергетики и приветствовали прогресс, достигнутый в направлении инвестиционного решения для проекта атомной электростанции Sizewell C.

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В сфере нелегальной миграции они подчеркнули неотложную потребность бороться со всеми ее формами, а также устранять ее первопричины.

Министры пообещали укреплять сотрудничество для свободного и открытого Индийско-Тихоокеанского региона и координировать свои ответы на системные вызовы вследствие роста активности Китая, оставаясь готовыми работать с этой страной в сферах, вызывающих международную обеспокоенность, таких как изменение климата.

Кроме того, Франция и Великобритания будут настаивать на том, чтобы Китай, постоянный член СБ ООН, взял на себя обязательства в рамках ООН, особенно в условиях агрессивной войны, которую ведет россия против Украины.

Министры подтвердили фундаментальное и прочное партнерство между Францией и Соединенным Королевством и заявили, что они с нетерпением ждут амбициозного двустороннего саммита, который пройдет во Франции в начале 2023 года.

Фото: https://twitter.com/mincolonna

По материалам: Укринформ