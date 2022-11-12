Белый дом поздравил Украину с освобождением Херсона

12.11.2022 11:13

Укринформ

Белый дом поздравил Украину с «чрезвычайной победой» в отвоевании города Херсона у российских захватчиков.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

"Похоже, что украинцы только что одержали чрезвычайную победу, в которой единственная региональная столица, захваченная россией в этой войне, теперь вернулась под украинский флаг", — сказал Салливан журналистам в субботу во время поездки с президентом США Джо Байденом на саммит АСЕАН в Камбоджу.

Салливан подчеркнул, что отступление россии будет иметь «широкие стратегические последствия», включая смягчение долгосрочной угрозы со стороны рф для других южных украинских городов, таких как Одесса.

"Это важный момент, и он произошел благодаря невероятной настойчивости и мастерству украинцев, подкрепленных неустанной и объединенной поддержкой Соединенных Штатов и наших союзников", — сказал Салливан.

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Как сообщалось, в пятницу Главное управление разведки Минобороны сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, а для российских военных единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен.

По материалам: Укринформ