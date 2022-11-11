Штаты не оказывают давления на Украину относительно переговоров с россией — Белый дом

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Штаты не оказывают давления на Украину относительно переговоров с россией — Белый дом

10.11.2022 23:07

Укринформ

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что официальный Вашингтон не оказывает никакого давления на Украину в плане проведения переговоров с рф, однако обеспечивает физическую поддержку в виде оборонной помощи.

Об этом он заявил в четверг во время пресс-брифинга в Белом доме, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Соединенные Штаты не оказывают давления на Украину и не настаивают на каких-то вещах", — подчеркнул советник президента США.

Он отметил, что Вашингтон проводит консультации с Украиной, а также демонстрирует свою поддержку "не только через публичные заявления или моральную поддержку, но и через ощутимую физическую поддержку в виде военной помощи".

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При этом Салливан подчеркнул: "Мы руководствуемся очень простым принципом: ничего об Украине без Украины. В конце концов, Украина должна принимать решение относительно своего дипломатического курса".

Соединенные Штаты, со своей стороны, будут помогать нашей стране усиливать ее позиции на поле боя, "чтобы когда и если возникнет возможность для дипломатии, у них были лучшие позиции за столом переговоров".

Советник Байдена не стал комментировать вероятность, когда такие переговоры могут быть возможны.

"Сейчас украинцы сосредоточены на защите своей критически важной инфраструктуры от варварских атак, которые убивают мирных жителей и наносят вред базовому функционированию экономики. Кроме того, они пытаются вернуть свои территории", — подчеркнул Салливан.

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Как сообщал Укринформ, в четверг США объявили о готовности нового пакета оборонной помощи Украине, который будет включать дополнительные системы ПВО, а также ракеты класса "земля-воздух".

По материалам: Укринформ