Премьер Румынии заверил Шмыгаля в солидарности с Украиной

10.11.2022 17:57

Укринформ

Румыния будет оставаться рядом с Украиной и поддерживать в сложный период российской агрессии.

Об этом сказал премьер-министр Румынии Николае Чуке на совместном брифинге с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем в новом пункте пропуска на украинско-румынской границе, передает корреспондент Укринформа.

"Это событие, которое является символическим, но в то же время оно подтверждает тот уровень доверия и солидарности между двумя странами… В эти сложные времена, через которые проходит Украина в связи с агрессией российской федерации против Украины, мы рядом с вами, и мы должны демонстрировать солидарность с Украиной", — сказал Чуке на открытии пункта пропуска.

Он отметил, что перемещение через границу грузов является очень важным из-за агрессии рф и ее негативных последствий для народа и правительства Украины.

"Украина нуждается в нашей солидарности. Украина нуждается в поддержке, которая должна предоставляться всем цивилизованным миром… Румыния была рядом с Украиной еще с первых дней начала агрессии. Хочу использовать эту возможность и выразить благодарность и гражданам Румынии, которые откликнулись и начали помогать соседнему государству", — значил глава румынского правительства.

Премьер-министр Румынии также предложил Шмыгалю координироваться и поддерживать дальнейшую связь для развития инфраструктуры на границе.

Читайте также: Пункт пропуска «Красноильск – Викову де Сус» будет работать круглосуточно

Кроме того, Чуке проинформировал, что обсудил с украинским коллегой вопрос румынского национального меньшинства в Украине, а также объявил, что будет обсуждать с украинской стороной обеспечение прав украинских граждан в Румынии, которые являются вынужденными переселенцами. По его данным, около 2,7 млн граждан Украины перешли границу Румынии и большая часть из них осталась на территории государства.

"Я уверен в том, что и вы, и мы сделаем все для того, чтобы и украинские граждане румынского происхождения, и румынские граждане украинского происхождения чувствовали себя комфортно в своих странах", — заявил глава правительства.

Как сообщал Укринформ, Премьер-министры Украины и Румынии Денис Шмыгаль и Николае Чуке на украинско-румынской границе открыли пункт пропуска "Красноильск — Викову де Сус".

По материалам: Укринформ