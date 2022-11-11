Оружие, создание трибунала и взаимодействие с НАТО: Ермак встретился с представителями Польши

Оружие, создание трибунала и взаимодействие с НАТО: Ермак встретился с представителями Польши

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10.11.2022 20:17

Укринформ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с государственным секретарем, руководителем Бюро международной политики Канцелярии Президента Республики Польша Якубом Кумохом и министром – членом Совета министров Польши Михалом Дворчиком дальнейшую помощь Украине в сфере безопасности со стороны Варшавы.

Об этом сообщает Офис Президента, передает Укринформ.

Как отмечается, Ермак проинформировал собеседников о ситуации на фронте и последствиях массированных ракетных ударов рф по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Собеседники также предметно обсудили дальнейшее привлечение помощи со стороны Польши с целью усиления оборонных возможностей Украины и эффективного отпора агрессору.

Руководитель ОП отметил готовность Украины и в дальнейшем вносить вклад в глобальную продовольственную безопасность и важность продолжения действия «зерновой инициативы». В ходе встречи рассмотрены возможные пути увеличения экспорта украинского зерна через территорию Польши.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия Украины с ЕС и НАТО. Руководитель ОП поблагодарил польскую сторону за проактивную позицию в вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Он также выразил благодарность за всестороннюю поддержку Украины со стороны Польши.

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«Ценим, что Польша твердо стоит плечом к плечу с нами в противодействии вооруженной агрессии рф», – сказал Ермак.

По информации ОП, собеседники скоординировали подходы к продвижению важных международных инициатив Украины в контексте противодействия агрессии рф, в частности относительно создания механизма компенсации ущерба, нанесенного в результате российского вторжения, и специального международного трибунала за преступление агрессии.

Ермак обсудил с Кумохом и Дворчиком меры двустороннего политического диалога высшего уровня на ближайшую перспективу.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ