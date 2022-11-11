Кулеба встретился с генеральным секретарем АСЕАН

10.11.2022 10:51

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь АСЕАН Дато Лим Джок Гой обсудили конкретные шаги для укрепления сотрудничества между Украиной и Юго-Восточной Азией в разных сферах.

Об этом сообщил в Твиттере глава украинской дипломатии по итогам встречи в Пномпене, передает Укринформ.

"Сегодня мы с генеральным секретарем АСЕАН Дато Лимом Джок Гоем встретились в Пномпене, чтобы укрепить сотрудничество между Украиной и Юго-Восточной Азией в сфере торговли, продовольственной безопасности и цифровой трансформации. Развитие прочных связей с АСЕАН является важной частью стратегии Украины в Азии", – отметил Кулеба.

Как сообщили в пресс-службе МИД, Кулеба и Дато Лим Джок Гой договорились о конкретных шагах по углублению сотрудничества Украины и АСЕАН в этих сферах и укреплению политического диалога и взаимной поддержки.

В частности, стороны проведут ряд политических контактов и двусторонних мероприятий, чтобы вывести политическое и экономическое взаимодействие на качественно новый уровень: презентацию инвестиционных возможностей Украины и АСЕАН, бизнес-форум для налаживания прямых контактов бизнеса, обмен опытом в сфере использования украинской цифровой платформы NAZOVNI и азиатской системы Access.

Кулеба отдельно призвал АСЕАН требовать от россии продолжения Черноморской зерновой инициативы, которая играет ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Читайте также: Кулеба начал визит в Камбоджу

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится с визитом в Пномпене (Камбоджа) по приглашению своего камбоджийского коллеги Прак Сакхонна, председательствующего в этом году в АСЕАН.

В ходе визита министр примет участие в церемонии подписания Инструмента о присоединении к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.

По материалам: Укринформ