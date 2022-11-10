Украина в ОБСЕ: После призывов москвы к миру начинаются воздушные тревоги в Киеве

10.11.2022 15:07

Укринформ

россия использует свои мирные призывы как дымовую завесу для дальнейшей агрессии против Украины, которая, вместе этого, готова к честному и справедливому миру.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает корреспондент Укринформа.

"Те же люди, которые долгие четыре месяца отрицали подготовку россии к вторжению и продолжают распространять чепуху о "боевых комарах" и "грязной бомбе", сегодня пытаются убедить мир в якобы готовности москвы к переговорам с Украиной", — отметил в своем выступлении украинский посол.

Он подчеркнул, что, если бы россия действительно хотела вести переговоры, то она бы не обстреливала дальше жилые кварталы, не совершала бы новые теракты против объектов критической инфраструктуры и кибератаки, не бряцала бы ядерным оружием и не захватывала бы крупнейшую в Европе АЭС, как и не просила бы у Ирана дополнительное оружие.

"Очень часто за елейными призывами москвы к миру следуют громкие воздушные тревоги в Киеве. Эти действия свидетельствуют о настоящих намерениях москвы. В то время, как россия использует публичные заявления как дымовую завесу для дальнейшей агрессии, Украина, при продолжающейся поддержке своих партнеров, может проложить реальный путь к справедливому и устойчивому миру в Европе", — подчеркнул Цимбалюк.

По его словам, принудить россию к настоящим мирным переговорам могут только усиление санкций против рф, предоставление Украине новых вооружений, систем противовоздушной обороны и оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры, а также дальнейшая международная изоляция, включая приостановку участия москвы в уважаемых организациях.

"И мир знает позицию Украины. Мы никогда не хотели этой войны. И нет никакой другой страны в Европе, которая была бы так заинтересована в мире, как Украина. Мы хотим честного и справедливого мира", — заявил глава миссии Украины в ОБСЕ.

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Он добавил, что россия "очень хорошо знает, что нужно сделать, чтобы доказать свою добрую волю". "Мы повторяли это много раз на всех возможных уровнях. И это можно повторить еще раз: вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, возмещение всего нанесенного войной ущерба, наказание всех военных преступников и предоставление гарантий, что агрессия не повторится", — отметил Цимбалюк.

Как сообщалось, 9 ноября официальный представитель мид страны-агрессора мария захарова заявила, что рф готова вести переговоры с Украиной «с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент».

По материалам: Укринформ