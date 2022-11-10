Украина присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии

Украина присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии

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10.11.2022 12:45

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе визита в Камбоджу подписал от имени Украины Инструмент о присоединении к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.

Церемония подписания состоялась во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Пномпене, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД.

«АСЕАН — один из самых быстро развивающихся регионов в мире. Здесь открываются большие возможности для торговли, а политическая поддержка стран АСЕАН важна для противодействия агрессии россии. Присоединение к основополагающему договору этого мощного объединения принесёт конкретные выгоды Украинскому государству, бизнесу и гражданам», — подчеркнул Кулеба.

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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Украина приступила к процессу присоединения к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии ещё в 2017 году, но процесс двигался медленно. Сместить его с мертвой точки удалось только после того, как в 2020 году МИД определил Азию одним из приоритетных направлений внешней политики и принял комплексную Азиатскую стратегию.

«В рамках Азиатской стратегии мы осуществили ревизию давно не двигавшихся проектов, провели дополнительные переговоры с партнерами и согласовали Инструмент о присоединении к основополагающему договору АСЕАН. Я благодарен Камбодже, которая ныне председательствует в Ассамблее, за организацию церемонии подписания этого документа на нынешнем саммите лидеров стран Юго-Восточной Азии. Этот шаг выводит наши отношения со странами АСЕАН на качественно новый уровень», – отметил руководитель МИД.

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Министр подчеркнул, что после вступления в силу договора Украина и АСЕАН будут иметь нормативно-правовую базу для поддержки регулярных политических, экономических, культурных и гуманитарных контактов и развития взаимовыгодных проектов.

Фото: пресс-служба МИД

По материалам: Укринформ