Конфискация активов рф: Украина ожидает, что Генассамблея ООН поддержит резолюцию

10.11.2022 19:20

Укринформ

В Украине надеются на создание юридического механизма конфискации российских активов, который поддержат все страны.

Об этом заявила народный депутат Украины, председатель ВСК по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко во время круглого стола с участием европейских политиков и дипломатов в Брюсселе, передает Укринформ со ссылкой на сайт парламента.

"Первый шаг для воплощения стратегии в жизнь состоится уже 14 ноября. Во время заседания Генассамблеи ООН мы ожидаем принятия резолюции о создании международного компенсационного механизма. После чего Украина предложит составить международный договор по привлечению россии к ответственности и возмещению нанесенного ею ущерба. К этому договору смогут присоединяться страны, в юрисдикции которых есть замороженные российские активы", — отметила нардеп.

По ее убеждению, восстановление Украины станет наиболее амбициозным социальным и инвестиционным проектом последних десятилетий. И Украина, в свою очередь, приветствует намерение ЕС принять непосредственное участие в восстановлении, а также усилия лидеров Евросоюза для поиска финансирования этих потребностей.

"Компенсировать убытки должна в первую очередь страна-агрессор, которая развязала эту абсолютно не спровоцированную войну. Это очень четкая позиция Украины. И поэтому мы считаем абсолютно необходимым шагом (направление на — ред.) компенсацию российских активов и средств центробанка, которые сейчас являются замороженными в ЕС, США, Великобритании, Канаде и других странах", — добавила Янченко.

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Как сообщалось, на 14 ноября 2022 года запланирована специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН по созданию механизма компенсации Украине убытков, причиненных вооруженной агрессией рф. Над разработкой механизма уже несколько месяцев работает рабочая группа украинских специалистов.

Проект резолюции "Содействие правовой защите и репарациям Украины" разработан рабочей группой и предложен украинской стороной. Он предусматривает признание государствами ООН необходимости создания компенсационного механизма. Его цель — возмещение убытков и ущерба физическим и юридическим лицам, которые понесли потери из-за российского вторжения в Украину.

Кроме того, этот механизм будет предусматривать выплату компенсаций жертвам войны, родственникам погибших, тем, кто подвергся пыткам и сексуальному насилию, пленным и тому подобное. Предполагается, что финансирование решений по выплате компенсаций будет вестись за счет арестованных активов рф за рубежом. Сейчас речь идет как минимум о 300 млрд долларов.

По материалам: Укринформ