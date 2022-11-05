рф осудили в ее резолюции ООН о борьбе с неонацизмом, которую та поддержала – Кислица

рф осудили в ее резолюции ООН о борьбе с неонацизмом, которую та поддержала – Кислица

05.11.2022 03:13

Укринформ

россию осудили в ее же резолюции о борьбе с неонацизмом в мире – в нее внесли поправку о войне рф против Украины, и российский посол в ООН василий небензя проголосовал за видоизмененную резолюцию.

Об "эпическом" голосовании сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, передает Укринформ.

С 2005 года рф ежегодно ставит на голосование манипуляционную резолюцию по борьбе с неонацизмом в мире.

"Сегодня доигралась: в ее резолюцию мы вставили поправку: "рф пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы уничтожением неонацизма". Черная пятница рф в ООН", — заявил Кислица.

З 2005 щороку рф ставить на голосування маніпулятивну резолюцію про боротьбу з неонацизмом у світі. Сьогодні догралася: в її ж резолюцію ми вставили поправку: «РФ намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито знищенням неонацизму». Чорна п’ятниця рф в оон https://t.co/wZh56z2juz pic.twitter.com/l7InZa2M46

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 4, 2022

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Он подчеркнул, что представитель рф небензя проголосовал в ООН за текст, содержащий следующее: "рф пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы для уничтожения неонацизма; сознательное использование неонацизма для оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает настоящие попытки борьбы с неонацизмом".

Цікаво скільки російських ЗМІ напишуть про епічне голосування Нєбєнзі за текст з включеним засудженням росії і згадкою про її територіальну агресію проти України? Кидайте лінки, якщо побачите, «чесні» російські ЗМІ https://t.co/drGeSZ0Hvl

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 4, 2022

Напомним: пропаганда рф постоянно безосновательно обвиняет украинцев в "нацизме", используя фейковые обвинения для оправдания широкомасштабного вторжения на территорию суверенной Украины.

По материалам: Укринформ