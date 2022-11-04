Украину посетили послы десяти стран-членов при НАТО

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04.11.2022 10:25

Укринформ

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина провела встречу с группой послов-постоянных представителей государств-членов при НАТО, прибывших с визитом в Украину.

Как сообщает Правительственный портал, 3 ноября Украину посетили представители десяти иностранных государств, передает Укринформ.

В частности, это главы миссий при НАТО: Албании Вишо Адзязи Лика, Эстонии Юри Луик, Латвии Скуджа Эдгарс, Литвы Дейвидас Матуленис, Польши Томаш Шатковский, Словакии Петер Батор, Северной Македонии Дане Талески, Румынии Себастиан Данут Некулаеску, Чехиии Якуб Ландовский, а также исполняющий обязанности главы миссии Болгарии при НАТО Златин Крастев.

«Стороны обсудили первоочередные потребности Украины и заявку Украины на членство в НАТО. Отдельное внимание участники встречи уделили планированию помощи Украине, в частности, через Комплексный пакет помощи Украине, а также его финансированию через Трастовый фонд НАТО», — отмечается в сообщении.

Во время разговора Стефанишина и постоянные представители государств-членов при НАТО отдельно остановились на гарантиях безопасности для Украины в рамках Киевского договора безопасности. Вице-премьер-министр подчеркнула важность продвижения в этом вопросе. По ее словам, Украина нуждается в военном планировании на годы вперед, что также потребует соответствующего планирования и от союзников. Она также акцентировала внимание на продолжении военной помощи.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Чехии Петер Фиала 31 октября подписали совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.

По материалам: Укринформ