Министр юстиции ФРГ прибыл в Киев
Министр юстиции ФРГ прибыл в Киев
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04.11.2022 11:37
Укринформ
Министр юстиции ФРГ Марко Бушман прибыл 4 ноября с визитом в Украину.
Об этом сообщается в Твиттере министерства, передает Укринформ.
«Мы твердо стоим на стороне Украины. Федеральный министр юстиции Марко Бушманн выехал минувшей ночью, чтобы посетить страну. Ясно одно: мы оказываем финансовую, военную и гуманитарную поддержку – и будем это делать. Мы не откажемся от свободы и справедливости!», — говорится в сообщении.
В программе визита – переговоры с украинскими властями и правозащитниками.
Wir stehen fest an der Seite der #Ukraine. Bundesjustizminister @MarcoBuschmann ist gestern Abend zu einem Besuch des Landes aufgebrochen. Klar ist: Wir unterstützen finanziell, militärisch und humanitär — und werden das auch weiter tun. Freiheit und Recht geben wir nicht auf! pic.twitter.com/SQVWoGQEkA
— Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) November 4, 2022
Основная тема переговоров – международное преследование военных преступников. Германия хочет оказать поддержку Украине в этом вопросе, немецкое законодательство предусматривает возможность преследования преступников за преступления, совершенные не на территории ФРГ.
Следует упомянуть, что во время визита в ООН в октябре Бушманн отмечал, что «свобода и безопасность в мире имеют будущее только тогда, когда международное сообщество поставит россию на ее место».
Кроме того, стороны обсудят планы сотрудничества в сфере юстиции, в том числе с учетом будущего вступления Украины в ЕС.
Правосудие Германии уже имеет опыт преследования военных преступлений, совершенных за границей. Так, в январе Высший региональный суд Кобленца приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника отдела допроса в тюрьме спецслужб Сирии.
Украина выступает за создание специального трибунала по преследованию российских граждан за совершение военных преступлений в Украине. Киев считает, что трибунал должен рассматривать преступление агрессии по международному праву.
По материалам: Укринформ